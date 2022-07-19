半導體驗證分析廠宜特(3289)2022年第二季及上半年營運暢旺，稅前淨利均較去年同期倍增，分創歷史次高及同期新高，且看好下半年營運成長優於整體市場，激勵今（19）日股價放量攻鎖漲停價53.3元，回升至半個月高點。

宜特股價6月中自54.3元波段高點震盪走跌，5日下探45元，半個月修正逾17％，近日股價震盪回升，以今日盤中高點計算已收復此波失土。三大法人近期偏多操作，上周合計買超78張，昨日續小幅買超18張。

宜特2022年第二季自結合併營收創9.1億元新高，季增4.14％、年增18.11％。營業利益0.75億元，季減10.65％、仍年增達1.85倍。稅前淨利1.07億元，季增10.25％、年增達近1.82倍，改寫歷史次高，稅前每股盈餘1.47元。

累計宜特上半年自結合併營收17.85億元、年增17.45％，營業利益1.6億元、年增達81.79％，雙創同期新高。毛利率26.83％、營益率8.99％，優於去年同期25.49％、5.81％。累計上半年稅前淨利2.04億元、年增達近1.03倍，改寫同期新高，稅前每股盈餘2.72元。

宜特表示，受惠IC設計、晶圓代工與設備、IDM廠於消費轉車用晶片驗證、先進製程、先進封裝、第三代半導體、高速運算（HPC）與5G雲端伺服器驗證分析需求，以及旗下封測廠創量、薄化廠宜錦進入穩定營運，帶動第二季及上半年營收同步創高。

展望下半年，除了車用電子及LTS驗證外，先進製程、先進封裝、第三代半導體的研發開發均未見停歇，宜特材料分析（MA）品質深獲客戶認可，近期接單動能仍佳，並持續擴增開出驗證產能，樂觀看待下半年營運表現將優於整體市場成長力道。

同時，為滿足市場相關研發驗證的龐大需求，宜特下半年在可靠度驗證（RA）、故障分析（FA）等研發驗證產能亦將大幅擴充並持續開出，預期將更能滿足客戶交期需求，加上子公司創量與宜錦的營運大幅改善下，對後市整體營運表現樂觀看待。