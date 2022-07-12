連鎖餐飲集團瓦城(2729)2022年第二季合併營收雖因國內疫情升溫下滑，但隨著疫情逐步趨穩、人潮回流帶動餐飲市場復甦，6月合併營收止跌並明顯回升。展望後市，瓦城對下半年營運表現相對樂觀，將積極搶攻夏季開胃商機並持續展店，盼帶動營運穩健成長。

瓦城公布2022年6月自結合併營收3.11億元，月增達19.41％、年增達41.61％，為近3月高點。不過，第二季合併營收8.55億元，季減29.06％、年減7.71％。累計上半年合併營收20.61億元、年減6％，為近5年同期低點，但衰退幅度較前5月11.32％收斂。

瓦城表示，國內疫情自高原期緩步下降，使民眾逐漸恢復過往消費習慣，帶動餐飲市場緩步復甦，受惠百貨商場人潮回升，帶動6月營收回穩。展望後市，隨著防疫政策愈趨鬆綁，觀光旅遊及商務活動日益活絡，加上暑假檔期助攻，看好餐飲業有機會迎來報復性消費。

瓦城今年以多品牌策略聚焦台灣市場，雖根據疫情發展彈性調整節奏，但維持雙位數展店目標不變。集團1日進駐位於北高雄的新光三越高雄左營店、開出高雄第2家「時時香」，為今年新展的第4家店，盼搶搭暑期餐飲旺季挹注營收動能。

為搶搭畢業季聚餐熱潮，瓦城6月底推出「好食光同學會」活動方案，祭出雙重優惠搶攻學生族群商機。同時，因應酸辣料理及冰飲甜品為炎熱夏日開胃消暑必備，瓦城7月推出期間限定商品搶市，未來將持續開發夏季內用及外帶產品，提供消費者多元選擇。

展望後市，瓦城看好下半年台灣疫情逐漸降溫、內需市場回穩，將透過線上線下服務工具打造最佳餐飲體驗，發展疫後全新餐飲經營模式，積極拓展多元營運動能，力拚營收逐季成長，預期將可優於去年同期表現，對中長期餐飲市場競爭樂觀看待，目標營運穩健成長。