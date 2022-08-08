智邦(2345)7月營收維持高檔，日系外資針對智邦出具最新研究報告，看好下半年營運動能強勁，加上零組件缺貨舒緩，第三季營收規模將上看190~200億元，故維持優於大盤評等。

智邦7月營收為68.4億元，月減少1%、年增加51.1%，因智邦營收6月登上歷史新高，故顯示7月持續站穩高檔水準；累計前7月營收412.66億元，年增加約29.86%。

日系外資表示，智邦7月營收68億元，月減少1%、年成長51%，先前曾預估智邦第三季營收將成長38%，季減少3%，但年增長20%，但現在看來，由於依照歷史經驗，智邦7月營收約占第三季營收的29%，故智邦第三季營收有機會優於預期，歸功主要動能來自主要美國客戶的網絡需求穩健，以及更高的400G交換機出貨量，再者，零組件缺貨問題緩解也是一大利基。

展望未來，日系外資表示表示，看好智邦第三季受惠網路需求持續強勁，單季營收規模上看190~200億元，但也不排除第三季因為出現提前拉貨，導致第四季營收減緩。總體而言，仍然看好智邦在高端白牌交換器的領導地位，下半年開始，美國超大規模企業將越來越多地採用400G交換機，故維持智邦優於大盤評等。