台股迎來重要科技大廠法說會，因多空消息參雜，導致市場觀望氣氛濃厚，惟外資今轉賣為買，回補台股逾200億元；國泰投信分析，近期觀察點可落在國際上傳出的消息利多，如晶片法案的推動與衛星網通發展等，有望激勵相關科技產業鏈及其股價表現。

為防堵中國半導體崛起，美國拜登政府積極推動晶片法案，針對有意在美國本土設立晶圓廠的業者提供補助，有機會對相關類股提供資金挹注。根據國際半導體產業協會(SEMI)預估，2022年全球半導體設備銷售額年增14.7%至1,175億美元，創歷史新高，明年設備銷售將再攀高至1,208億美元。受惠於台積電今、明兩年資本支出將超過400億美元，台灣今年重回全球最大半導體設備市場，明年有望穩居第一大的寶座。而在美國所規劃的半導體產業藍圖中，台灣可說是重中之重，關鍵在於台積電，以十奈米以下先進製程為例，台積電占全世界比重高達63%，在成熟製程的產能上台積電更是全球第一，比重近2成，除了基本面穩健外，公司長線優勢明確。

台灣除了在半導體產業領先外，衛星網通也是國際大廠的首選，低軌衛星被視為下一個通訊世代的重要產業，如馬斯克(Elon Musk)旗下的低軌衛星領先者SpaceX，截至7月底，已成功將46顆Starlink 衛星發射到低地球軌道，為各國提供高速、低延遲的寬頻網路。根據資策會預估，至2024年全球太空經濟規模將成長至一兆美元，其中衛星產業占了超過8成，但2030年每年將會發射1700顆衛星，絕大多數是低軌衛星，而最能提供衛星公司供應鏈的就是台灣。

據工研院報告顯示，台灣分別在印刷電路板、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢，印刷電路板(PCB)廠商台光(2383)、IC設計的聯發科(2454)、功率放大器的穩懋(3105)等都有望受惠。