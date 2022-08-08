金管會公布外資進出最新統計，在美國升息效益及適逢現金股利發放下，外資7月淨匯出金額擴大制約50.75億美元（約新台幣1520億元），創下今年來次高、亦為僅次於2008年的同期次高。累計前7月淨匯出約112.49億美元，為僅次於2020年的同期次高。

金管會統計，外資7月淨匯出約50.75億美元，其中一般外資淨匯出約50.85億美元、陸資淨匯入約0.099億美元。累計前7月外資淨匯出約112.49億美元，其中一般外資淨匯出約112.46億美元、陸資累計淨匯出約0.04億美元，累計淨匯入金額降至約2183.47億美元。

外資今年1、2月合計淨匯入52.46億美元，使累計淨匯入金額創2348.42億美元新高。不過，隨著美國聯準會3月啟動升息，3、4月合計淨匯出達115.79億美元，5月反手回補26.96億美元，但6月在聯準會二度升息下再度淨匯出，合計6、7月淨匯出達76.12億美元。

而台股加權指數在6月重挫11.79％後，7月止跌小升1.18％，外資在6月對台股大舉賣超達2217.35億元後，7月雖持續賣超，但金額大減至38.13億元，其中對上市股票賣超28.26億元、對上櫃股票賣超9.92億元，較6月2113.51億元、103.84億元大幅收斂。

不過，由於今年以來外資僅5月小幅買超台股20.19億元，其餘6個月均賣超達38.18～2431.11億元不等，累計外資前7月賣超台股達8989.61億元，已超越歷年全年賣超紀錄，其中對上市股票賣超8564.41億元、對上櫃股票賣超425.2億元。