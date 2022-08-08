聯詠(3034)法說對第三季丟出低迷展望，但強調第三季營收將為谷底，6家外資也對聯詠釋出最新報告，普遍仍難預估究竟消費性電子低迷何時近尾聲，對整體產業仍多持保守態度，其中一家美系外資就將聯詠目標價由174元調降到161元、評等維持減碼，為目前外資中最低價格。

美系外資表示，聯詠第二季未達財測，單季營收季減少14%、年減少比8%，主要是因三大產品線的同步走跌，其中，智慧手機TDDI跌幅最大、SoC跌幅最小，存貨天數從第一季度的77天上升至97天，主要是面板相關產品，惟目前聯詠管理階層認為狀況仍在可控。

展望第三季，美系外資表示，聯詠財測預估營收季下降35%~39%、毛利率降至42~44%，三大產品線均將呈現下滑，下滑幅度由小到大分別為SoC、智慧手機DDI以及LDDI，主要還是受到通膨以及升息導致的市場持續疲軟；在ASP上，最大的價格侵蝕是TDDI，而SoC(系統單晶片)價格保持相對穩定，且因成本上升，毛利率預計從第二季度的47.5%下降4.5個百分點，落在中位數約43%，將第三季視為營運谷底，預計第四季在智慧型手機新品以及電視市場復甦下，第四季營收將回溫。在增長領域上，聯詠看好汽車、工業和IP CAM在今年將持續增長，長期來看，遊戲、8K顯示、高速接口、OLED電視/平板電腦/TDDI、汽車、AR(擴增實境)/VR(虛擬實境)和ASIC(客製化晶片)將成為增長動力。故美系外資將聯詠目標價由174元調降到161元、評等維持減碼。

另一家美系外資表示，聯詠法說釋出悲觀財測，主要是由於TDDI和LDDIC需求疲軟，加上OLED DDIC和SoC也有一些降價和疲軟的現象，聯詠第三季營收恐自高點下滑48%，且2023年第一季恐再持續收斂，但看來最糟糕的訂單削減已經過去，營收YoY應該會從2023 年第一季開始放緩，屬於漸進式的看漲信號，且還須面對大陸同業的低價競爭，相信聯詠最終將以激進的定價來應對，故將聯詠目標價由325元調降到270元、評等維持中立。

還有一家美系外資表示，聯詠預估第三季營收將是谷底，第四季將開始復甦，儘管如此，仍然看到TDDI(觸控和顯示)在第四季的盈利恐進一步下滑，故維持目標價266元、中立評等。

日系外資表示，聯詠預計第三季營收將下滑35~39%，衰退幅度勝預期，但卻不令人驚訝，主要就是消費型應用，包括電視、個人電腦和智慧手機，都將面臨客戶端修正。展望未來，聯詠預計第四季營收有機會受到新品(智慧型手機)帶動而恢復。毛利率方面，預計四季度毛利率下滑幅度將低於第三季，因為降低成本的努力開始抵消一些定價壓力。從長遠來看，聯詠相信在宏觀經濟驅動下，產業在下半年可能出現嚴重調整，但不會影響其競爭力，故將聯詠410元調降到270元、維持中立評等。

另一家日系外資表示，有鑑於終端需求疲軟，聯詠最多營收來自於個人電腦、電視和智慧手機上，故客戶端的庫存修正，聯詠預計第三季營收季減35~39%，它還預計毛利率將進一步下滑到42~44%，符合預測，主要是價格侵蝕和高晶圓成本的雙重擠壓。聯詠預計PC相關產品庫存將持續到第四季，電視需求將在第三季見底，此外，第四季的一些新智慧手機可能有拉升市場，故預測聯詠第四季到明年第一季的營收將呈現持平表現，毛利率在2023年將維持在40%左右，仍然比新冠病毒前的水平要好，將目標價由415元調降到228元、評等維持持有。

亞系外資表示，聯詠第三季釋出的財測比預期差，驅動IC修正的幅度看起來比預期的要糟糕，儘管如此，聯詠仍暗示第三季ASP壓力可能沒有市場預期的那麼負面。半導體庫存調整的持續時間仍然是一個關注的問題，截至第二季度末，聯詠庫存週轉天數103天。

聯詠預計營收將在第三季見底，但亞系外資確認為，有鑑於消費者終端市場持續疲軟，半導體庫存調整的長度仍難以評估，尤其是驅動IC，且預計半導體修正將在2023年繼續進行，故將聯詠目標價由260元調降到175元、評等維持減碼。