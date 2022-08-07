面板驅動IC（DDI）大廠聯詠（3034）第二季營運失色，第三季營收季減幅度直逼4成，財測更令市場大失所望，引動內外資研究機構集體下修目標價，最保守的摩根士丹利砍至161元、花旗環球也降到180元，「1」字頭似成為保守派新共識。

摩根士丹利證券在聯詠法說前曾提出情境分析，對照聯詠法說會給出的第三季財測，與當時悲觀假設的「營收大減、毛利率衰退幅度較大」情況相近，大摩認為，這意味聯詠股價短期直接修正5～10％可能性相當高。

花旗環球證券指出，聯詠第三季各品項都出現季減，尤以大尺寸DDI最甚，接著是中小尺寸DDI與系統級晶片（SoC），儘管聯詠試圖透過降低成本減緩壓力，毛利到第四季依然承壓。考慮到毛利率壓力大，加上營運明顯去槓桿，花旗環球研判，聯詠第三、第四季將連續性季衰退，將推測合理股價進一步降為180元。

另一保守派外資估計，聯詠每股稅後純益將從去年的63.87元，將大減逾3成、至今年的43.76元，明年情況恐怕更險峻，每股純益掉到19.95元，年減54.4％。