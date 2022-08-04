BMW在周三下調產量預期，並警告今年下半市場需求會有較劇烈的波動。該豪華車廠指出，歐洲能源和全球晶片的供應問題，為影響公司能否達成全年獲利目標的關鍵因素。

執行長齊普斯(Oliver Zipse)表示，新進來的訂單正在減少，但未來幾個月的訂單量依然充足。

財務長Nicolas Peter補充表示，電動車的需求特別地比較高。公司有望實現目標，即全年電動車銷量翻倍，下半年在亞洲市場推動下，銷售成長率將在5%至10%。

BMW預計，今年的交車量將略低於去年創紀錄的252萬輛；該財測低於此前的持平預期。

然而，對俄羅斯的擴大制裁、天然氣中斷供應、烏克蘭戰爭的蔓延等因素都未列入財測的考慮因素。執行長說，影響供應情勢的發展，不僅包括半導體，也包括能源供應。

BMW周三股價收跌5.6%，為76.6歐元。

Stifel分析師Daniel Schwarz稱周三的前景財測為令人失望。伯恩斯坦研究(Berstein Research)指出，BMW成為首家對需求表達謹慎態度的汽車製造商。