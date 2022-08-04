eBay第二季獲利表現亮眼，該電商公司將重心放在奢侈品業務，緩解了消費者支出放緩和部分歐洲市場轉弱所帶來的衝擊。

惟周三eBay盤後股價目前僅微升0.16%，報50.56美元，稍早前一度勁揚5%，可能與全年營運展望保守有關。

eBay公布第二季營收年減9%，為24.2億美元，但優於市場預期的 23.7億美元。

經調整後每股盈餘99美分，超出市場預期的89美分。

包括產業巨頭沃爾瑪和Target等零售商已經警告，為通膨所苦的美國人為了買汽油和食品等必需品，已經開始減少購買非必需品。

但高價收藏品、運動鞋和手錶愛好者砸錢不手軟，給eBay帶來不同的光景。執行長Jamie Iannone在法說會上表示，我們在全球的重點奢侈品業務都看到了優異的表現。

這和酒商Diageo、柏金包製造商愛馬仕（Hermes）等多家消費品公司此前的說法相互呼應，這些公司宣稱其最昂貴的產品成為金雞母，並看好這樣的榮景還會持續下去。

eBay預期本季營收介於22.9億～23.7億美元，較前一季下滑，但仍超出華爾街預估的23億美元。

該公司維持全年營收目標不變，仍為介於96億～99億美元。

不過，eBay將全年商品交易總額（GMV）預測從732億～752億美元下修至727億～747億美元。