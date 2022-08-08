TrendForce公布8月上旬面板報價，電視面板在主要品牌客戶需求仍未回溫，同時洽談第四季促銷的採購價格，電視面板仍有下跌壓力；IT面板包括顯示器與NB因面板廠減產效應逐漸發酵，跌勢已有收斂。

TrendForce研究副總范博毓指出，8月電視整體需求依然低迷，雖然面板廠已經開始進行產能調控，但對於價格跌勢收斂的幫助，特別是大尺寸面板部分，依然有限。

8月電視面板報價估計32吋下跌1美元、43吋預計下跌3美元、50吋預計下跌1美元、55吋預計下跌3美元。大尺寸面板部分依然受制於主要品牌客戶需求仍未回溫，另有部分品牌也開始洽談要用於第四季促銷的採購價格，因此面板價格仍有下跌壓力，65吋預計8月全月下跌10美元、75吋預計全月下跌14美元。

Monitor面板同樣面臨需求疲弱的壓力，價格仍持續下探，但在面板廠開始面臨跌破現金成本壓力以及開始減產的效應逐漸奏效下，部分低階機種的跌幅開始收斂。

估計8月全月20吋以下尺寸預計下跌1美元、21.5吋預計下跌2~3美元、23.8吋與27吋預計下跌3~4美元。

Notebook面板需求同樣處於低點，品牌拉貨仍偏保守。但面板廠的減產也開始對價格跌勢的收斂帶來幫助。

11.6吋HD預計8月跌0.1美元，14/15.6吋HD TN面板跌幅預計1~1.5美元，出現較明顯的收斂；14/15.6吋FHD IPS面板跌幅則仍維持在2.9美元。