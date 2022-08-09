中菲行(5609)公布第二季財報，單季獲利突破10億元，每股盈餘達7.39元，創下單季獲利歷史新高，上半年每股盈餘達11.93元，也創歷年同期新高，成績相當亮麗。

總計中菲行第二季營收115.55億元，年增34.7％，稅後淨利10.06億元，年增79.3％，每股盈餘為7.39元，營收及獲利雙創新高，並已經連續15個季度獲利成長。

累計上半年營收229.36億元，年增47.4％，稅後淨利16.23億元，年增88.5％，每股盈餘為11.93元，連續9個半年度獲利成長。

中菲行指出，今年上半年國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨脹上揚、美國聯準會縮表升息、大陸的封城清零、俄侵烏戰爭等因素對全球經濟造成影響，加上因船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等諸多負面因素造成供應鍊斷鍊的問題，國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰。

但中菲行仍能創造優異的營收與獲利，第二季及上半年營收及獲利再創新高，主要集團策略性建構全球主要市場超過160個行銷服務的實體通路。相互支援發揮團隊精神，提供客戶一站式國際運輸的解決方案，及時完成客戶的需求而獲得客戶信賴。

其次，自行建構的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)整合行銷，客服，操作，財會，經營管理及服務的數位化，就客戶在供應鏈管理上的需求，在國際運輸通關配送上提供及時資訊，並監控階段性貨物運送流程管理，以確保及時完成使命。

中菲行和航空公司、船公司及在地陸路交通運輸業者建立的長期夥伴關係，共同服務客戶。而長期建立的優良財務管理能力，尤其在近期?率劇烈變動情勢下，確實做好應收帳款及匯兌的管控，維護優質財務結構並取得相當的匯兌收益。