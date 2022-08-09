昇達科(3491)7月營收月減、年增，表現符合先前公司預期，第三季營收、毛利率都將持續成長。展望下半年，隨著低軌衛星貢獻營運持續穩健放大下，今年低軌衛星佔營收比重最高有機會上看2成。

昇達科7月營收營收1.82億元，月減加14.01%、年增加6.86%，累計前7月營收11.01億元，年增加16.64%。

以昇達科7月營收來說，儘管相較6月減少，但其實符合先前法說會釋出的展望，整體來說，昇達科第三季營收將優於第二季，營收逐季成長看法不變，且產品組合中高毛利產品出貨比重維持高檔，預估第三季毛利率會優於第二季，法人預估，昇達科第三季EPS有機會創下近5年單季的新高。

昇達科第二季營收4.77億元，季增加8%、年增加17%，單季毛利率為41.1%，年成長5個百分點，寫下近五年次高，單季EPS為1.47元；累計上半年合併營收9.19億元，年增加19%，每股盈餘2.18元，毛利率為39%，年成長3個百分點。

昇達科今年在5G建置需求之微波/毫米波產品持續增溫，再加以低軌衛星產業的活絡，將挹入健動能推升下半年營收與獲利持續性的成長。

昇達科低軌衛星現階段對營運貢獻持續擴大，今年主要成長動能來自美系S客戶，其低軌道衛星建置數量領先，加上後續仍有供應與美系O公司之碟型天線收發與元件整合訂單，預估低軌衛星佔昇達科營收比重於今年可望達到15~20%、2023年低軌衛星貢獻營收可達30%。