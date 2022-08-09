光寶科技(2301)7月全球合併營收為148億元，月增1%，為3年同期新高，光寶科總經理邱森彬表示，第3季可望呈現季增年增，且季增幅度有望優於第2季。

在雲端資料中心、車用電子市場需求帶動下，光寶科7月合併營收148億元，月增1%、年增8%，創3年同期新高；受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，今年前7月合併營收為990億元，年增7%。

就各部門來看，高階筆記型電腦、遊戲機電源供應器、雷射多功能事務機種市場需求穩定，資訊及消費性電子部門7月合併營收較去年同月持續成長，佔整體營收比重約46%。

在雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品在市場需求的帶動下，雲端及物聯網部門7月營收年增近3成，佔整體營收34%，已連續7個月超過整體營收3成，更創下今年新高。

全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等高端產品出貨暢旺，加上電動車充電裝置、車用LED照明等汽車電子應用需求穩定，帶動光電部門7月營收年增6%，佔整體營收比重約20%。

隨著半導體元件缺料問題解決，且雲端物聯網、車用電子及光電半導體需求穩定，邱森彬表示，第3季可望呈現季增年增，且季增幅度有望優於第2季，第4季亦有機會維持季增。