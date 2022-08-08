受惠於伺服器電源出貨成長，光寶（2301）七月營收小增1％、至148億元，是連續第三個月單月營收改寫三年同期新高，伺服器電源營收占比也由5月的31％，連續月增至7月的34％，伺服器電源營收則創下今年新高，累計光寶前7月營收為990億元，年增7％。

光寶去年在法說會時便已預期，隨著新開發的伺服器電源打入一線網際網路客戶的資料中心，今年下半年伺服器電源將會大幅成長，而光寶並在7月法說會時透露，隨著缺料明顯紓緩，加上伺服器電源客戶維持原先訂單量，並未如外傳一般下修，伺服器電源將是第三季光寶營收成長最重要的動能。

而就光寶5、6、7月營收來說，營收變化不大、都差不多，其中，以光耦合器與不可見光LED、電動車充電樁為主的光電部門，這三個月營收占比多維持在20％，無明顯變動，但是7月份雲端及物聯網部門營收占比已經上升至34％，比6月占比32％、5月占比31％來說，呈現穩定上升，反觀以PC與筆電電源為主的資訊及消費性電子部門營收，7月營收佔比下滑至46％，比5月少了3個百分點，顯然伺服器電源一如光寶所預期，在PC與筆電需求不斷下滑過程中，成為穩定、甚至是驅動營收成長的最大動能。

光寶表示，光電部門7月的營收貢獻度為20％、營收年增率為6％，而雲端及物聯網部門已是連續第7個月超過整體營收30％，7月營收更創下今年新高，並比去年同期大增近3成，至於資訊及消費性電子部門營收則靠高階筆記型電腦、遊戲機電源供應器、雷射多功能事務機種支撐，營收較去年同期成長。