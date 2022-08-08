美琪瑪（4721）董事會8日通過半年報，合併營收28.43億元、年增94.6%；淨利3.22億元、年增128.1%；每股純益4.29元，優於去年同期的1.88元，上半年業績創下了歷史同期新高記錄。

受惠鈷、鎳等國際金屬價格居高，加上電池材料訂單成長，自今年3月起，美琪瑪連續四個月營收突破5億元大關，第一季並創下了單季每股純益2.24元歷史單季新高的記錄，第二季每股純益2.04元雖略有回檔，不過業績仍是歷史單季次高、同期新高的高檔表現。

美琪瑪表示，上半年業績高檔主要來自費用控管得宜、以及轉投資美戶訂單成長，不過自7月起鈷、鎳等國際金屬價格緩跌，不過已提跌價損失，並保持一個月以上庫存因應。

美琪瑪指出，雖然各界對於全球經濟成長看法趨保守悲觀，通膨、升息、兩岸緊張等大環境變數增加，不過電動車市場仍持續成長並看好，因此公司除了持續投入金屬回收領域外，美戶針對車用高階電子使用的新產品需求穩定，並持續放量，訂單增加，下半年營運看法保持審慎。