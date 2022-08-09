縮時相機廠邑錡公司(7402)第2季稅後盈餘為2718萬元，年增5.25倍，為單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為1.28元；邑錡7月合併營收為6593萬元，年增50.6%，創下歷年同月新高，邑錡表示，自有品牌OBM與ODM雙業務未來訂單明朗，公司看好今年營運有望創造高峰。

邑錡第2季合併營收達2.1億元，季增37.2%，創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為72%、28%，展現創新ODM業務經濟規模效益，且因優化創新ODM業務獲利體質有成，進而同步帶動整體獲利，單季稅後盈餘2718萬元，季增5.25倍，單季每股稅後盈餘1.1元，單季營收、獲利與盈餘皆為單季歷史新高，累計2022年上半年稅後盈餘為3154萬元，已達2021年83.6%水準。

受惠美國軍工微光 AR 智能眼鏡影像模組正式出貨，Vernier教學研究智慧裝置也因美國教育市場恢復實體上課而穩定出貨，帶領創新ODM業績，較去年同期大幅成長107.5%，並創歷史新高表現。

邑錡7月合併營收為6593萬元，年增50.6%，創歷年同月新高，連11個月年增率超過10%；累計2022年1至7月合併營收達4.2億元，年增41.4%，亦創下歷年同期新高。

在Brinno自有品牌OBM部分，上半年受關鍵晶片元件供貨不穩影響出貨，近期料況供應已逐漸得到緩解，雖然縮時相機出貨數量受影響，但銷售策略調整為以高單價機種為主力，明顯拉抬銷售額，帶動Brinno自有品牌銷售仍創下同期次高表現。

在創新ODM部分，隨著美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組以及航海微光影像裝置正式出貨，帶動創新ODM與整體營收雙雙走高，創下歷史同期新高表現；美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組，因美國國防部需求穩定生產工單已排至2023年，持續每月穩定出貨；首款採用 Brinno 自有影像晶片模組的航海微光影像裝置，也因暑期銷售季持續熱銷，穩定量產交貨。

展望下半年，邑錡表示，創新ODM光學影像模組，美國軍工微光 AR 智能眼鏡影像模組，生產組裝品質與關鍵零件料況皆已穩定，未來兩年訂單需求明確，只要產線生產量能穩定將可滿足未來幾季的出貨計畫；自有品牌OBM部分，暫時短缺的關鍵晶片元件已於近月開始陸續交貨，產線已安排最大生產量能來滿足過去幾月遞延的在手訂單，同時亦可加速Brinno自有晶片縮時相機之量產計畫；自有品牌OBM與ODM雙業務未來訂單明朗，公司看好今年營運有望創造高峰。