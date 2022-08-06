公司是IT業還是酒店業？有正妹在網上分享職場上的困擾，她表示來了1位新主管，但這位新主管時常針對她的「化妝打扮」很有意見，甚至還拿其他公司女業務來比較，認為衣服就該「低到胸部快掉出來」才是合格穿著，因此讓她很困惑該怎麼辦才好；網友則表示「不考慮逃嗎」、「來公司建立後宮的？」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示日前來了1位男資深新主管，不時將她找去，針對她的化妝打扮有些意見，認為「穿的太多」不像IT業的女生，她也提到之前有個業務來公司拜訪，該女業務的衣服「低到胸部快掉出來」，連她身為女性都不知道該把眼睛往哪裡看，然而，新主管卻表示這樣才是「合格穿著」，讓她不禁困惑該怎麼裝扮與合適妝容。

正妹因為新主管上任，遭嫌妝容打扮「不像IT業女生」，並且暗示要「低胸穿著」才合格。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「怎麼會有這種人，蒐集證據把他告到人資那裡」、「如果這是妳的照片，我覺得妳很漂亮」、「所以IT業女生是長怎樣？」、「妳是IT業還是酒店業」、「不考慮逃嗎」、「，那個主管484想性騷擾或潛規則妳？」、「來公司建立後宮的？」、「我看他只想找碴而已吧」。