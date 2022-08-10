AOI檢測設備商由田(3455)第2季稅後盈餘為1.91億元，年增1.21倍，單季每股盈餘為3.21元，累計上半年每股盈餘為4.5元，儘管有地緣政治衝突及通膨因素影響，由田對下半年營運有信心，由田維持今年營收成長20%以上目標，每股盈餘可望再創新高。

由田在載板領域深耕多年，通吃台灣載板三雄大單、同時布局大陸載板廠需求，在各類高階應用的趨勢下，ABF載板需求持續暢旺，載板仍為主要的成長動能之一，公司同時積極地廣化產品線，針對半導體領域持續做推進，可提供驅動IC捲帶式COF檢查，以及半導體後段製程的Fan-out、RDL等對應方案。

由田今年第2季合併營收7.75億元，較去年同期成長31.03%，單季合併毛利率57.9%，年增6.71個百分點，創單季歷史新高；營業淨利2.02億元，年增91%，創歷年同期新高，單季每股盈餘為3.21元，為歷年同期次高。

受惠於載板、半導體封裝需求持續暢旺，以及部分面板廠升級改造需求的挹注，上半年營收表現可謂是淡季不淡，而三大產品線的比重調整策略，亦有效帶動毛利率向上攀升，由田上半年合併營收12.1億元，較去年同期成長17.73%，合併毛利率55.24%，年增7.68個百分點，營業淨利為2.39億元，年增71.79%，同創歷年同期新高，稅後盈餘為2.69億元，年增1.11倍，每股盈餘為4.5元。

由田表示，去年來自半導體、COF及先進封裝載板等的營收貢獻合計超過5成以上，也是公司帶動營收成長的重要驅動力，在封測龍頭廠商擴產計畫不變下，公司半導體營收表現有望加溫。

展望下半年，由田表示，雖有地緣政治衝突、通膨等因素影響，不過在整體訂單掌握度來看，仍有一定的信心迎接旺季的到來，法人預估由田全年營收成長目標將維持2成以上，每股盈餘可望挑戰再創新高。