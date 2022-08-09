綠界科技(6763)公布第二季財報，總計第二季營收3.57億元，年增1.3％，毛利率45.04％，優於去年同期43.51％，創下單季新高，稅後淨利0.88億元，年增3.7％，僅略低於去年第三季，創單季次高，每股盈餘4.9元。累計上半年營收7.13億元，年增7.6％，稅後淨利1.62億元，年增6.5％，每股盈餘9.52元。公司表示，今年上半年受到俄烏戰爭、本土疫情擴散、通膨升息等影響，導致消費縮手，百業備受衝擊，但綠界科技在各項營業數據及新客戶註冊數仍能續創新高，主要會員規模優勢及掌握市場動態開發新型態支付工具的經營策略。

綠界科技表示，第一季初推出次世代OMO刷卡機，受到市場高度肯定，在疫情升溫下仍吸引眾多數位轉型的特店申請使用，促使業績保持成長樣態。隨後緊接推出新版Apple Pay與7-ELEVEN超商寄件取貨、宅配到府、低溫配送的物流全整合業務合作，也引起客戶廣大迴響。

第二季台灣本土疫情升溫，綠界加重宅經濟、直播帶貨、信用卡BNPL，協助零售業數位轉型等逆勢領域經營，並投資近3億元參股30％精誠資訊百分之百全資子公司《嘉利科技》，以擴大在次世代OMO刷卡機的布局。除了帶動既有會員的營收成長，新產品的推出也能吸引新會員的加入，同時也積極拓展策略聯盟，部署未來在GMV及各項收入的成長空間。

展望下半年，即將迎來電商熱門檔期，包括暑假、周年慶、雙11、聖誕節等，依過往經驗各項營業數據將較上半年更為強勁。總經理黃華勇表示，由於平台會員數已超過34萬家，市占率持續擴增，會員規模經濟優勢將可為公司帶來更多成長的機會。

目前除與數家銀行合作，協助發展共同戶及進行信託銀行提款帳戶綁定推廣，也將開啟與國內大型平台機構策略聯盟，在法規條件合宜下也願意參與電子支付共用QR-CODE整合平台，以擴大線上及線下支付市場生態系。