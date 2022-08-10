叡揚(6752)今年第2季稅後純益為0.49億元，季增104.31％，年增32.41％，為上櫃以來次高表現，每股盈餘1.75元。主要成長動能來自於全公司產品線皆穩定成長，不論是在雲端服務、資安合規、自動化、機器人對話平台、人資、公文管理及知識協作平台，均健康向上。累計上半年營收6.3億元，年增20.10％，稅後純益為0.74億元，年增77.18％，毛利率49.18％，每股盈餘2.61元，為歷年同期新高。

叡揚董事長張培鏞表示，從ESG永續經營來看，雖然有國際大環境的紛擾，但是IT投資力道依然強健，尤其是叡揚已經深耕10年之久的雲端服務技術及知識協作平台。

張培鏞說明，未來公部門、金融、醫療逐漸上雲，一來可以省去機房省電省空間，二來藉由IT實踐低接觸無紙化可能。目前泰國當地金融業者也有意導入叡揚雲端服務，隨著全球掀解封潮，馬來西亞泰國對於叡揚雲端服務詢問度增加。而叡揚零碳雲解決方案，也於雲市集工業館上架，多家製造業者開始導入使用，協助企業透過PDCA獲得NetZero合規認證，減輕碳關稅壓力強化國際競爭力。

部署後疫時代，衛生福利部台北醫院與叡揚共同打造於LINE能進行視訊問診的「行動醫療助理機器人」，是第一個用機器人平台生成的LINE視訊問診，破除過往專案形態，從註冊、預約掛號、掛號查詢到視訊問診，通通都可以在LINE官方帳號上自動完成，並透過對話機器人將數據串連回醫院的HIS系統，達到最佳一站式服務。目前也有多家大型醫院及晶圓IC設計大廠導入使用叡揚『iota C.ai對話服務平台』，透過全方位一站式對話機器人(Chatbot)服務達到快速服務生成成效。

此外，叡揚10年前於高雄設置研發開發中心，透過人才策略讓南部同仁能落根家鄉並專注軟體開發，近期也著手進行擴大高雄研發開發團隊，尋找更好的辦公地點打造更好的工作環境。

叡揚7月合併營收1.13億元，月減7.16％、年增10.13％；累計前7月營收7.43億元，年增18.46％。