姚以緹演出AI機器人須全神貫注保持「機械感」。（華影提供）

演員姚以緹曾憑《江湖無難事》奪下台北電影獎最佳女配角，精湛演技備受肯定，這次在新片《科學少女》1人分飾2角，其中要演出AI機器人，卻讓她直呼演起來真的很困難，雖然開拍前做足功課—與導演反覆討論如何呈現「艾普洛」的機械感，大至關節轉動、眼神移動的設計，小至呼吸收放與情緒的壓抑，都是塑造艾普洛的關鍵。

除了劇情的表演外，還要不斷檢視角色狀態是否符合機器人設定，姚以緹說：「拍攝時常常自我懷疑，想說剛剛是不是呼吸太用力不像機器人？導演說：『很好啊，沒問題。』才鬆一口氣。」她還笑稱拍戲後留下後遺症：「回到家洗澡，還會下意識用艾普洛的機械動作去拿蓮蓬頭跟沐浴乳。」

談及拍片印象最深刻的事，姚以緹表示有1場艾普洛的戲，導演要求她必須靜止不眨眼2分多鐘，但她本身容易眼乾，拍攝時又戴著瞳孔放大片，導致眼睛更加乾澀。因此為了這場戲，姚以緹可說是吃足苦頭，最後仍敬業完成，讓對手演員林暉閔超尊敬，鼓掌大讚：「以緹太強了！」電影9月16日上映。