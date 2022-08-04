韓國女星裴秀智（Suzy）向來有「國民初戀」的美譽，在原創劇《安娜》中的演技獲得觀眾高度讚賞，《安娜》也被譽為秀智的人生作品。近日，該劇導演指控串流平台「Coupang Play」未經允許私自刪減内容，對此，平台方回應表示，是導演剪接的走向與當初説好的不同，8月會放出導演版。

秀智一反甜美常態，在《安娜》中素顔出演反派角色，展現人性中的欲望深淵，但正在熱播的《安娜》其實並沒有將秀智所有的演繹都展現出來。根據韓媒《TV Daily》報導，《安娜》導演李珠英透過律師發表聲明，指控Coupang Play私自刪減内容，從原先的8集刪減至6集，她認爲目前6集形態的《安娜》是排除編劇和導演李珠英，Coupang play單方面編輯的，並不是單純的減少分量，敘事、拍攝、編輯、旁白等都有很大的破壞。因此，她要求平台方將她的名字從片頭、片尾字上的導演、劇本中刪除，卻被拒絕，對此她感到非常憤怒。

李導演表明立場稱「Coupang Play對《安娜》的單方面編輯公開道歉，不僅要向導演我，還向所有工作人員（包括後期製作公司）道歉，在單獨編輯的現在6集《安娜》中刪除李珠英的名字，在最短的時間內將我傳達的8集Master文件原封不動的《安娜》作爲導演版，同時要求公開闡明不會再進行像這次一樣的單方面編輯。」

隨後，Coupang Play發表聲明表示「導演的剪接走向跟當初商量好的明顯不同，而且拒絕修改」，現有的6集版本才更符合當初製作意圖，也是在取得製作公司同意後才刪減。不過出於對導演的尊重，還是會在8月公開共8集的導演版，預計在送審完成分級後公開。