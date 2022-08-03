陸軍輪型戰鬥車模訓館內具有多座駕駛模擬器。（姚志平攝）

在陸軍「運動科學館」內建置身體組成分析儀、身體機能評估系統等科學儀器，蒐研官兵身體適能及肌力需求，擬定最佳輔訓策略。（姚志平攝）

在陸軍「運動科學館」內，透過紅外線攝影機，記錄受測者身上反光球位置，並將其動作量化成數位影像，檢測官兵「射擊瞄準」、「運動射擊」等戰鬥動作的關節角度，進以分析及修正動作技術。（姚志平攝）

陸軍步兵戰鬥體能訓練中的「棒鈴敲擊」，訓練官兵上、下肌肉協調能力，並強化人員全身爆發力。（姚志平攝）

陸軍步兵戰鬥體能訓練中的「負重拖曳」，訓練人員下肢推蹬能力，以增強全身無氧動力輸出。（姚志平攝）

陸軍步兵戰鬥體能訓練中的「負重拖曳」，訓練人員下肢推蹬能力，以增強全身無氧動力輸出。（姚志平攝）

陸軍輪型戰鬥車模訓館內，學員透過駕駛模擬器，快速熟悉車輛操控技巧。（姚志平攝）

陸軍輪型戰鬥車模訓館內，教官台人員透過即時監控系統，了解學員們在駕駛模擬器內的情形。（姚志平攝）

為貫徹「科技練兵、符合戰需」政策，陸軍步兵訓練指揮部近年來致力打造科學化訓練環境，依戰場景況及訓練實需，建置「運動科學館」與「輪型戰鬥車模訓館」，並設計「步兵戰鬥體能訓練」課目，彰顯國軍致力 「科技練兵」之建軍備戰成效。 體能訓練方面，步訓部將所轄體育組更銜為「運動科學推廣中心」，於民國109年起，陸續在「運動科學館」內建置身體組成分析儀、身體機能評估系統等科學儀器，以運用科學原理探討戰鬥所需身體素質，蒐研官兵身體適能及肌力需求，擬定最佳輔訓策略，使訓練實務與理論相結合。

「步兵戰鬥體能訓練」部分，則以「步兵戰鬥所需體能動作」為基礎，結合「戰鬥射擊」中火力與運動2大要素，輔以「心率監控系統」，全程監測訓練強度及安全，將臨戰所需心率及肌力特質融入其中，達到科技化及實戰化練兵目標。

此外，為提升輪型戰鬥車訓練成效，步訓部委托中科院建造「輪型戰鬥車模擬訓練館」，於今年落成啟用。館內模擬器建置各種仿真訓場，以「虛擬實戰」場景融入智能目標 ，使學員身歷其境，以培訓與敵對抗職能，同時驗證多車協同作戰，厚植輪型戰鬥車整體防衛戰力。另模擬器亦能克服天候、訓場等限制，降低訓練成本，增加訓練頻率與熟練度，奠定實車、實裝、實彈射擊基礎。

「訓練乃戰力之泉源」，隨時代變遷與科技發展，步訓部秉持「臨陣當先、跟我來」的優良傳統，持恆精進各項訓練，建構科技化、專業化的訓練量能，除了提升官兵本職戰技外，並培訓師資種能，擴訓到各基層部隊，以厚植防衛戰力。