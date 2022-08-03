《春水奇譚》2日在高雄開鏡。（雄影提供）

公共電視與高雄市電影館攜手合作「雄成人」短片集，即將推出3部全新創作，並於10月的「2022高雄電影節」世界首映。繼潘客印執導的《有了？！》日前開鏡，由台灣新銳導演黃丹琪執導的短片《春水奇譚》也在昨（2日）於高雄開鏡。高雄市副市長史哲特地到場參與開鏡儀式，一起祈福預祝拍攝順利，並表達歡迎：「邀請大家都能來到高雄拍片，我們有全台灣最有經驗的拍片協助、最多元豐富的拍片補助與投資！」

主題搞怪的《春水奇譚》，陣容包括演戲、搞笑實力兼具的洪都拉斯與王彩樺、新生代演員王真琳，更邀請到台灣奇才導演林志儒，飾演洪都拉斯的真人版雞雞。飾演男主角阿三的洪都拉斯，在片中是喪妻多年、再也沒有嚐過「開機」滋味的中年男人，明明對飾演玉蓮的王彩樺「郎有情，妹有意」，一池春水稍微起風就有反應，卻畏畏縮縮壓抑自己，不敢主動，就在慾望快要爆炸之際，阿三發現自己的雞雞竟然變成人，還大聲宣告：「你的人生我做主！」眼睜睜看著自己的雞雞衝向玉蓮，準備幹大事。

洪都拉斯表示剛讀完劇本就決定要接演，片中爸爸為家庭、為責任奮鬥大半生，到了中年卻「只剩功能性，沒有性功能」的無奈，寫進很多男人的心坎裡，對此，王彩樺笑說洪都拉斯「對故事裡很多情節都心有所感」，擔任關鍵角色的王彩樺也獻出自己的第一次，在大銀幕上泳裝出鏡，她幽默表示：「本來很緊張，其實我不會游泳，結果導演貼心安排了小鮮肉教練，我馬上就沒事了。」

導演黃丹琪繼執導高雄VR原創作品《女海盜：成名之路》後，再擔任短片《春水奇譚》導演。劇本發想自對中年人尋找第二春態度的觀察。許多台灣家庭的父親，把維護家庭當作責任、背負家的沉重，連慾望都刻意隱藏起來，卻因此「慢慢稀釋掉自己的人生位置」。失去對人生的熱情，她說：「需要一個分量相當的角色打醒阿三。」因而有了真人化雞雞。洪都拉斯也表示，林志儒飾演的雞雞「夠衝」，才能慢慢幫助這個男人建立起自信心。