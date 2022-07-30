龍千玉在高流演唱會上，收到許多生日祝福。（高雄流行音樂中心提供）

黃妃確診康復後，嗓音仍有點沙啞咳嗽。（高雄流行音樂中心提供）

「真愛秀．藍寶石大歌廳」在30、31日於高雄流行音樂中心海音館開唱，首日由玉女天后林慧萍、金曲歌后黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、蔡昌憲等輪番上陣，第2場是陳美鳳、洪榮宏、龍千玉、蔡小虎、李翊君、荒山亮、謝金晶飆唱。

王彩樺大秀爆乳、辣腿唱跳〈保庇〉、〈但是又何奈〉，在後台受訪，右手戴著老公送的2克拉的鑽戒，粗估上百萬元，笑說「剛結婚我們都很辛苦，老公有賺錢後送的禮物」，更開玩笑，「畢竟這麼多年也讓他睡這麼久了」，她分享日前突然在外仆街，導致右手腕留下、大拇指嚴重瘀青，老公也心疼安慰。

龍千玉、蔡小虎默契對唱〈蝴蝶夢〉，昨適逢龍千玉61歲生日，全場粉絲祝福生日快樂，她表示，前晚彩排時，好友蔡小虎突然送上生日蛋糕，樂隊也彈奏生日快樂歌，她感動得喜極而泣，「太感動了，我之前幾乎沒有在過生日，因為覺得過生日又老1歲，演唱會從2月延期到我的生日，謝謝大家祝福」。

龍千玉說，生日同是母難日，希望媽媽永遠身體健康、長命百歲，交往10多年的男友有送禮物？她說，「沒有，可能他知道我沒有在過生日，每天都很知足快樂」。

黃妃上月確診康復後，今晚是第2場公開活動，一連賣力飆唱〈追追追〉、〈非常女〉，不過仍聽得出來嗓音稍微沙啞，她表示，自從康復後就一直咳嗽至今，持續有看醫生、吃中藥，希望歌聲能早日恢復。