宏碁資訊(6811)今天以每股110元掛牌上櫃，開盤以134元開出，盤中最高來到144元，漲幅達到30.9％。

宏碁資訊為宏碁集團在資通訊重要的投資公司，主要服務內容為：提供雲端服務，協助客戶數位轉型。早期就取得多項政府數位專案計畫，為台灣第一家取得四認證廠商(MSP、LSP、CSP、ASP)，具有多項技術、國際認證。

因產業趨勢持續成長，加上公司持續投入開發，帶動相關營收向上，6月營收達到11.5億元，創單月新高，累計上半年營收36.99億元，年增18％，稅後淨利為2.08億元，每股盈餘為5.72元。

該公司產品主要分三大類，雲端及大量軟體服務60％、應用開發軟體服務24％、加值產品16％。今年營運三大類中，雲端及大量軟體服務成長最穩定，主要屬於訂閱制，加值服務成長性最高。

客戶以高科技占比52％最多、金融14％、傳產13％、政府國營21％。高科技不景氣時為提升競爭力仍會增強數位轉型，國營事業則強化基礎建設，抵抗不景氣，國營企業有100多項專案進行，表現穩定。

由於大數據、雲端分析等趨勢不變，宏碁資訊成長動能來自於產品線擴充、客戶群放大、平台經濟擴大、策略夥伴併購成長及進入海外市場。