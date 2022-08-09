宏碁資訊（6811）8月9日掛牌上櫃，掛牌價為110元，櫃買中心今（9）上午9點進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商－台新證券及簽證會計師共同與會。

宏碁資訊主要從事雲端及大量軟體授權服務、應用開發及其他軟體服務與加值產品之銷售；宏碁資訊2021年營收為62億367萬元，稅後純益為2億8,379萬元，EPS為7.72元。今年上半年營收為36億9,866萬元，稅後純益為2億860萬元，EPS為5.67元。