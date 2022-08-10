勤誠（8210）7月合併營收為新台幣10.2億元，年增29.4%，創下單月歷史次高；累計1-7月營收為新台幣58.9億元，年增19.1％，維持歷年同期新高。從籌碼動向來看，外資已經連續14個交易日買超勤誠，而技術面股價同時突破周線、月線和季線，月K棒連2紅。

勤誠表示，第二季因中國封控造成的影響及衝擊已回穩，公司不斷優化三廠生產及合作模式，積極調配產能滿足客戶訂單需求之作法已見成效，未來將持續密切關注外部經營挑戰變化，提升應對各項變化的因應能力，審慎樂觀看待全年營運表現。

研調機構Digitimes Research指出，第三季全球伺服器出貨量預期季增5.2％、下半年出貨量略優於上半年，全年出貨量可望年增近6％，主要來自美系大型資料中心、品牌業者及中大型企業客戶之需求支撐。勤誠表示，終端客戶對於雲端應用需求依然強勁，公司訂單能見度維持一季，未來每月營收或有起伏但整體穩健成長之目標不變，今年第三季營收可望優於第二季表現。