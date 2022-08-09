工業電腦廠樺漢（6414）7月合併營收96億元，年增38.1％，月減7.6％，累計前7月合併營收突破600億元大關，達607.99億元，年增率21.7％，雙雙改寫同期新高。

樺漢表示，受惠三大事業體業績強勁彈升，包括工控設計、品牌通路、系統整合，7月營收年增率分別為20％、13％、73.2％，扮演成長重要支柱。

其中，在工控設計方面，儘管少數電源、車用、5G等IC元件仍有長短料問題的影響外，在大部分缺料狀況已緩解、物流運作順暢下，催動歐美市場智能零售、智慧金融、娛樂博奕等客戶的產品拉貨力道提升。

加上系統整合在智慧城市方案、先進製程設備等市場的接單動能加大，帶動設備出貨與服務需求進一步揚升。帶動樺漢7月營收較去年同期大幅增加38.1％，延續連18個月單月營收年增正成長紀錄。

樺漢進一步表示，在個體方面，來自歐美市場的業績持續增溫，匈牙利的布達佩斯工廠也已於7月中正式啟動，有望於8月起為集團的產能規模擴增。

另外，樺漢結合集團內部及策略夥伴資源，積極發展雲地整合事業硬軟整合、雲網結合「ESaaS」一條龍服務。預料將是新一波成長動能。

市場關注樺漢如何擴大雲端服務訂單，公司指出，以美國娛樂博弈客戶需求為例，為搶占更多市場份額，主要客戶除了積極與樺漢針對大、小型服務機台進行技術設備升級外，並商討將地端數據上雲進行資料分析演算，提高效能優化、數據加值、智能運用等市場競爭力。

在相關應用落地發酵之下，將有助樺漢第四事業體「雲地整合」業務拓展，隨著客戶訂閱式服務拉升，持續優化未來營運表現。