工業電腦廠維田（6570）7月營收報喜，以1.06億元創下歷史單月新高，較上月與去年同期增長14.3％與22.9％；累計前7月合併營收達5.86億元，年增27.9％。法人預期，隨著缺料情況趨緩，下半年逐步進入產業旺季，今年營運表現可望持續走強。

維田表示，受惠零組件缺料情況緩解及料況掌控得宜，加上美國大型專案放量出貨，拉動7月營收重返億元大關，創下單月歷史新高紀錄，同時也是繼去年12月後再次站上億元大關，在傳統淡季即達到旺季水準，今年淡季不淡，旺季效應可期。

展望下半年，歐美工業電腦市場需求持續熱絡，維田目前在手訂單已達年底，並且更已搶先啟動專案及轉單訂單收單，在稼動率維持高檔的情況下，公司預期出貨量可望逐季攀高，下半年營收將可再超越上半年。

維田進一步表示，受惠歐美基建及電動車需求旺盛，帶動公司工業自動化、基礎建設、軌道車載等專案訂單數量提升，公司也持續配合客戶所需，開發新應用領域應用，包含電動車充電樁、加油站等戶外應用的高階產品以及公路、軌道IoT監控等，進一步拓展營運版圖，拉動公司業績繼續攀升。