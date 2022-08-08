傳動系統元件廠全球傳動8日公布7月合併營收近3.3億元，創同期次高；前七月合併營收突破21億元，改寫同期新高。全球傳動表示，全球傳動來自新能源產業訂單有增無減，整體訂單能見度看到明年1月。
全球傳動7月合併營收近3.3億元，年增2.50％，創同期次高；前七月合併營收21.04億元，年成長13.39％，大陸市場占全球傳動營收比重達七成。
全球傳動表示，目前大陸自動化產業需求有下滑跡象，新能源產業需求不減反增，目前滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件訂單能見度看到明年1月。
傳動系統元件廠全球傳動8日公布7月合併營收近3.3億元，創同期次高；前七月合併營收突破21億元，改寫同期新高。全球傳動表示，全球傳動來自新能源產業訂單有增無減，整體訂單能見度看到明年1月。
全球傳動7月合併營收近3.3億元，年增2.50％，創同期次高；前七月合併營收21.04億元，年成長13.39％，大陸市場占全球傳動營收比重達七成。
全球傳動表示，目前大陸自動化產業需求有下滑跡象，新能源產業需求不減反增，目前滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件訂單能見度看到明年1月。
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