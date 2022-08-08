精密齒輪大廠鈞興-KY今（8）日公布，園林工具客戶拉貨力道放緩，7月及前七月合併營收雙雙創同期次高。鈞興表示，第三季謹慎觀察全球通膨、疫情、國際情勢變化等因素，對於整體經濟、消費需求干擾。

鈞興7月合併營收2.07億元，月減17.60％；前七月合併營收14.5億元，年減12.99％。

鈞興表示，隨著全球通膨持續升溫影響終端民眾消費力，以及中國疫情封控干擾整體供應鏈之供貨順暢度，觀察目前包括電動工具、園林工具等主要客戶提升庫存管理、調整下單節奏，短期影響在手訂單認列進度。目前客戶下單需求仍較優於疫情前水準，加上鈞興在全球中高階智能傳動零部件領域具有高度競爭利基，也逐步打開高階市場應用的工業機器人、中置電機等領域，隨著工業機器人業務拓展成效陸續顯現，皆有助於挹注營收。

鈞興指出，全球供應鏈調整、工業自動化趨勢下，鈞興積極拓展工業機器人領域，已打入全球前四大工業機器人廠商的其中兩家供應鏈且具有銷售實績。今年以來，工業機器人領域齒輪每月銷售皆保持年增態勢，持續開發全球主要工業機器人重點廠商，拓寬集團業務銷售版圖。鈞興持續與電動工具、園林工具等主要客戶進行新款產品研發，拓展新客戶業務合作契機，並推動工業機器人應用的齒輪、諧波減速器產品銷售，有助於提升營收貢獻。

其次，全球國際品牌供應鏈分散需求，鈞興在大陸珠海廠、越南兩地設有主要生產基地，有助於深化客戶，建立長期穩定合作夥伴關係與迎來新客戶合作契機，健全中長期良好業務拓展策略。