由於消費性電子需求持續疲弱，科技廠商下半年普遍進入庫存調整期，旺季不旺，華新科（2492）9日公告7月營收，單月營收降至28.41億元，月減5.45％、年減26.46％，為今年以來單月營收次低紀錄。

今日公告營收的被動元件廠中，包括佳邦（6284）、臺慶科（3357）、今展科（6432）上月營收同步交出年、月雙減營收成績單，旺季不旺的營收表現，成為「共識」。

華新科公告，7月營收達28.41億元，為今年以來第二度跌破30億元大關，單月營收寫下2022年以來次低紀錄，營收水準僅優於今年2月因工作天數減少而創下的28.28億元低點，年減幅達26.46％，累計華新科今年前七月營收224.38億元，年減13.6％。

華新科日前公布第二季財報，第二季獲利降至7.6億元，創下最近九季新低紀錄，季減12.24％、年減67.52％，每股稅後純益1.56元；累計今年上半年獲利16.26億元，年減62.27％，每股稅後純益僅3.35元。