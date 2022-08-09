望隼（4771）受惠日本及大陸地區客戶訂單雙雙成長，配合兩岸產能同步開出，自結7月合併營收以1.98 億元創下新高，交出月增 41.61％、年增 50.69％佳績。惟上半年受到透片及彩片產品組合影響，毛利率、獲利衰退，EPS2.05元。

展望後市，望隼指出，2020年度在日本推出全球首發的抗藍光產品，成功創造話題與銷量，貢獻該公司在2021年有亮眼的營收及獲利，因此，下半年將複製該成功經驗為中國客戶代工抗藍光透片產品，加上已取得台灣矽水膠產品證照，預計年底開賣，除了有助營收成長外，將進一步擴大隱形眼鏡市場滲透率。

望隼的矽水膠產品除了取得台灣證照外，目前也向中國主管機關提出申請，有機會明年取證、上市。

營運表現漸入佳境的望隼，累計前 7 月營收 9.65 億元，年增 19.47％。該公司上半年毛利率 34.78％，年減 1.25 個百分點；營益率 8.85％，年減 16.23 個百分點；稅後純益 1.07 億元，年衰退 20.15％。

望隼表示，該公司主要銷售客戶以日系廠牌及大陸內地品牌為主，由於中國銷售比重已超過 50％以上，今年3-5月初受到中國部份地區封城影響，市場需求及物流配送有所遲滯。

惟解封後受惠消費力道陸續復甦，該公司代工的客戶品牌，不論透片及彩片產品在618檔期多有斬獲，後續的追單效應潮湧現，也挹注7月營收上揚。

望隼表示，由於部分中國客戶應收帳款收現天期較長，上半年提列預期信用減損損失 1.097 億元，目前積極控管客戶的授信條件，並關注客戶營運狀況，該預期信用減損損失將可望隨客戶持續付款後在下半年陸續回沖。