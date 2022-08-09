暌違兩年，2022 AWS台灣雲端高峰會將於8月10～11日盛大登場，華晶科（3059）不但不缺席，還將攜手高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.），共同展出5G 360度AI視覺影像應用。

迎向5G時代，高通攜手華晶科技於本次AWS台灣雲端高峰會中，分享本年度新發布5G智慧應用與AI 智慧視覺影像解決方案，替AIoT產業增添創新的動能與推力。

華晶科指出，該解決方案整合亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services，AWS）和搭載高通QRB5165M系統晶片組，支援5G毫米波及Wi-Fi 6，以多端點、360度環景影像、高解析的即時影像辨識，全時段零時差確保企業內部及廠區安控，提供全場域精確即時的AI人工智慧偵測結果。

5G包含6GHz以下和毫米波兩大頻段，具有高速、大頻寬、低延遲的資料傳輸特性。作為引領全球無線技術創新者高通 5G 生態系的重要夥伴，華晶科技5G 360度AI攝影機（Altek 5G 360° AI Camera），搭載高通QRB5165M系統晶片組，提供高品質4K視覺影像處理能力，並搭載強大 AI 人工智慧，以人員、物件辨識與電子圍籬系統 (Electronic Fence)，進行廠區360度全場域精確與即時安全偵測，藉由提供AI人工智慧視覺影像解決方案， 將有助於加速全球5G產業鏈升級。