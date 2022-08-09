在3D感測技術發展蓬勃下，越來越多的機器被賦予感知、行動及與環境互動的能力，如同為機器加諸一雙眼睛，大幅減低人機協作之互動障礙。隨著機器人發展更加成熟及創新在不同場域中機器人對於視覺的需求有所不同。鈺立微與鈺創科技（5351）於2022 TAIRO展出元宇宙6dMVerse應用之超廣角105度之3D雙目類結構光電腦視覺次系統YX8077視覺IC及平台，隨著機器人發展更加成熟及創新在不同場域中機器人對於電腦視覺之高度需求，不僅能對準工業與服務型機器人，更迎接元宇宙蓬勃興盛之到來。

新推出次系統平台可產出超廣角105度在VGA與Full-HD等不同解析度下的深度圖以及3D點雲（Point-Cloud），具超高清分辨率、低解析度高幀率、的低功耗感測模組。搭配內建自有之處理器，與940nm波長的濾波光學，將環境光噪點降到最低。實現雙目感測技術的「類結構光」效果。兼具主動光源的精度，自然光源的視角廣度與最低噪點的高準確率3D資訊。

3D雙目類結構光電腦視覺次系統YX8077，搭載全局快門雙鏡頭、VCSEL主動光源以及針對紅外光最佳化的光路設計，提高各種環境光下的高抗性。內建自主研發的eSP879 3D Depth-Map單晶片以及，強化物體邊緣、優化深度去噪，HD品質的3D深度影像（Depth-Map）可達每秒60幀，以6公分的基線及超廣角水平視野105度深度圖，在中距離應用範圍內，提供最佳品質的深度圖及點雲資訊。

6dMVerse元宇宙視覺平台，讓使用者戶能夠實現臉部/身體掃描、物件掃描及3D模型創作，可供元宇宙玩家之個人6d頭部資料擷取加上3D立體成像。6dMVerse具有以下功能，包括3D立體照片及影片；自然實境（Natural Reality，NR）之3D臉部、雕塑和建模（3D Facial, Sculpturing & Modeling，FSM）深度圖，可以VR／AR等方式分享。