因為愛貓又愛喝咖啡，有業者乾脆在台中市西屯區褔科路打造一間結合喵星人與咖啡的「MEOW Cafe喵屋專業咖啡」，搶攻寵物商機！今（1）日特別邀請唐寶寶來擔任一日店長，體驗喵星人的療癒世界。

喵屋專業咖啡店長徐逢澤表示，除了一樓有專業的寵物美容，二樓為專業咖啡餐飲區，咖啡是店裡面的主力強項，老闆本身也喜愛品嚐咖啡，對甜點的熱愛更是投入！

和一般寵物咖啡店不同的是，店裡特別強調清潔的部份。徐逢澤說：「餐飲區與貓咪互動區做出區隔，所以不會在餐飲區看到貓毛四處出現，或是聞到貓咪的味道！」

由於業主飼養十幾隻不同品種的喵星人，來店裡消費的都會與喵星人一同玩耍，非常療癒，每次一組人可以和貓咪互動十五分鐘，吸引許多喵星人網美來拍照打卡。

業者表示，疫情期間，貓咪價格三年翻三倍，以店裡最令人注目的緬因貓為例，現在一隻就要十餘萬元，但業主也提醒大家，每種貓有不同特性，想要養貓的人可以先來和貓互動，準備好了再把貓寶貝帶回家。

喵屋專業咖啡表示，將長期結合公益活動，今日邀請唐寶寶來擔任一日店長，除了讓外界能看到他們用心學習的態度及送餐點時的認真，也讓唐寶寶們學習到不同的領域層面，更體驗到喵星人的療癒世界，業者當日還致贈獎學金給唐氏症基金會，鼓勵他們繼續學習成長。