歌手朱俐靜（Miu）上月3日因乳癌病逝，享年40歲，讓許多親友和粉絲悲慟不已，時隔近一個月，朱俐靜家屬今（1日）在臉書曬出朱俐靜燦笑照，並寫下：「艷陽高照的七月底，好似Miu的熱情與耀眼，我們完成了俐靜所有身後的儀式，將她送離了這個世界。」並透露他們以朱俐靜名義捐121,681元給「台灣年輕病友協會」，數字恰好呼應朱俐靜的生日1981年12月16日。

朱俐靜對於自身病況始終相當低調，她去年與經紀公司合約期滿，考量健康因素未再續約，僅靠家屬與至親好友處理所有身後事務，家屬也提到，她的表姊唐綺陽避開媒體低調探望，並在家祭給予祝福。針對朱俐靜病情是否得到妥善的治療眾說紛紜，家屬表示，朱俐靜在2019年底發現罹癌時已是末期，「所幸該腫瘤類型有標靶藥物能夠有效控制，讓Miu得以舒緩痛苦，多享有生活品質好的兩年時光」。

面對多變的惡性腫瘤，終難逃抗藥性的出現，「2021年底再度惡化後，Miu雖勇敢撐過化療與放療帶來的種種不適，再次控制住腫瘤生長，卻終不敵伴隨而來的虛弱與併發症。」家屬感謝醫療團隊的治療和照顧，讓朱俐靜奇蹟般多爭取到兩年半的時光，最後享受世界帶給她的美好，也傾力完成《來日方長》這張專輯，若真要說工作上的遺憾，「從與她的對話中回想，應該就是：『能夠肆意揮灑的時光實在太短暫了！』」

家屬除了悲傷、不捨，也感受到外界對朱俐靜思念與祝福，家屬把每一張追思會的留言、卡片、e-mail，一字不漏都唸給她聽，而在辦理除戶的這一天，並把這份心意以「朱俐靜」的名義捐贈給「台灣年輕病友協會」121,681元，數字恰好呼應朱俐靜的生日1981年12月16日，「即使未來戶政系統再也查無此人，但在需要歌聲療癒與推動公益的時刻，『俐靜的力量』將永遠存在著！」