大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波，重創演藝事業、形象一落千丈，儘管如此，范冰冰仍積極復出，不只轉戰美容副業，並在日前飛到韓國客串電視劇《Insider》，而范冰冰則在今（1日）久違曬與朋友合照，還驚見韓國大咖男星和知名導演，各個全是大咖。

范冰冰稍早在IG更新近況，她曬出一系列照片並發文：「朋友們合影留念」，照片中驚見韓國知名演員鄭雨盛、李政宰、姜河那，以及導演朴贊郁、姜帝圭，各個全是大咖，顯現范冰冰的好人緣，網友看了紛紛驚呼：「范冰冰瘦好多」、「合照都是大咖」、「范爺氣勢回來了」，還有人建議，范冰冰乾脆就在韓國發展演藝事業。

范冰冰在電視劇《Insider》雖然只是客串，不過久未在螢光幕露面的她，一現身就霸氣以一襲黑衣、頭綁俐落馬尾亮相，范冰冰向反派角色嗆聲「我是來取代妳的」，且全程英文台詞演出，大姊頭的架勢十足。

同時，范冰冰熬過事業低潮，她除了積極出席公開活動、重返戲劇圈，也發展自創保養品牌，范冰冰近期則頻繁經營社群媒體，分享保養和美容之道，范冰冰未來的演藝發展為何，外界都很關注。