藝人柯佳嬿與坤達因為拍戲結緣，2人於2017年底登記結婚，並在隔年舉辦婚禮，如今結婚即將邁入第5年。前陣子因為工作小倆口分隔兩地，較少同框露面，昨（7月31日）兩人因參加好友楊祐寧婚禮，久違合體在鏡頭前，引發外界熱議。

楊祐寧和愛妻Melinda於昨晚在東方文華補辦婚宴，現場席開45桌，明星賓客名單堪比三金頒獎典禮陣容，展現在演藝圈極佳人緣，包括電影圈好友陳柏霖、桂綸鎂、張孝全、張震、陳意涵、余文樂等人都到場，林心如李易、六月夫妻、曾少宗、賈靜雯、修杰楷夫妻、陳怡蓉、陳意涵也都現身，現場星光熠熠。

在楊祐寧婚禮上出現的意外小驚喜，就是夫妻檔柯佳嬿、坤達的罕見合體。柯佳嬿在IG限時動態中PO出與9M88的合照，後方意外出現坤達，兩人睽違已久難得同框，柯佳嬿逗笑說到「跟9m88合照被亂入」，限時動態中還不忘幫老公打歌，用較小的文字附上，坤達與9m88為了《木曜4超玩》合作的限定歌曲《腦內派對》。