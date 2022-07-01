李俊宏（左起）、陳慧翎、賈靜雯，林柏宏、曾莞婷現身首映。（粘耿豪攝）

台北電影節1日舉辦《媽，別鬧了！》世界首映會，導演陳慧翎與李俊宏攜製作人兼主演賈靜雯，演員林柏宏、曾莞婷出席。林柏宏最近的作品多走肉慾路線，這回又戲路大開演渣男，但陳慧翎透露林柏宏其實很保守，像有場戲他要把手放在柯佳嬿的胸上，但他手卻一直停在女方的鎖骨位置。

陳慧翎說因為林柏宏的小害羞，讓柯佳嬿在拍攝時索性主動拉他的手放在「正確位置」，一旁的林柏宏聽完忍不住開玩笑說：「隔天坤達就來探我的班！」還提起劇中柯佳嬿稱自己的胸部是「小籠包」，相當逗趣。而演出柯佳嬿姊姊的賈靜雯，昨帶了印有「渣男不可回收」字樣的垃圾袋，送給林柏宏當成驚喜禮物。

林柏宏自己則形容：「我演1位渣男，跟本人距離非常大，所以下了很多功夫，很多激烈動作愛情戲是我從來沒有嘗試的，還好有優秀的佳嬿帶領我。」他透露角色雖然很渣，但會讓人又氣又愛，對他是一大挑戰，至於劇中裸露戲倒是演得自然，「我在現場沒穿衣服蠻自在的，跟家裡一樣，但真的比較害羞，因為對戲演員都是女生，現場又不能穿衣服。」賈靜雯聽了立刻反虧：「我覺得柏宏超自在，不穿衣服在比莉姊面前走來走去。」