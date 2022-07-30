1名網友23日攀登奇萊南峰時，特意帶了恐龍公仔與景點合照，但下山時忘記帶回、留在山中，事後PO文希望其他山友幫忙帶下山，殊不知文章曝光後，其他網友紛紛PO出與恐龍的合照，恐龍公仔還被帶到各個地方，形成有趣的「恐龍歷險記」，整串照片引發討論。

該網友在臉書「天池山莊大小事」發文表示，他本月23日帶了1隻暴龍公仔攀登奇萊南峰，他在拍下恐龍與山峰的合照後，就把恐龍遺留在山區，事後發文希望其他山友幫忙把公仔帶下山，沒想到文章曝光，不少山友紛紛留言PO出在山區「遇見恐龍」的合照，成為另類看點。

網友攀登奇萊南峰時帶了恐龍公仔，但下山時忘記帶回，事後PO文希望其他山友幫忙帶下山，殊不知文章曝光後，其他網友紛紛PO出與恐龍的合照。（翻攝自臉書「天池山莊大小事」）

網友攀登奇萊南峰時帶了恐龍公仔，但下山時忘記帶回，事後PO文希望其他山友幫忙帶下山，殊不知文章曝光後，其他網友紛紛PO出與恐龍的合照。（翻攝自臉書「天池山莊大小事」）

有山友留言PO照片稱「女兒很榮幸24號在南峰三角點遇到牠」，並秀出女兒與站在疊石上的恐龍合照，還有山友在南華山的標誌上發現恐龍，疑似有人把恐龍更換地點，不少人陸續說25日在南峰三角點都有看到，甚至有人戴上馬頭套與恐龍合照，笑說「還好馬兒吃素」。

原PO看到各個山友紛紛到山中與恐龍合照，留言回覆「感謝各位山友的熱烈回應，我每日都知道他的行走軌跡，小恐龍歷險記，玩得不亦樂乎啊」，其他網友留言「好熱心的山友們，讓小恐龍有一段意想不到的奇幻之旅」、「恐龍變景點導覽員」、「小恐龍歷險記有點浪漫」、「好可愛的恐龍歷險記」。