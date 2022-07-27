台東阿美族30歲林姓新手揹工15日前往戒茂斯山營地，回程時失聯，11天後被尋獲遺體；有山友點出主登山路線的路條（指引方向的布條）6月時被正義魔人以「環保」為由拆除，導致揹工無法辨別路線而迷路，文章曝光引發討論，有人痛罵「假借環保之名亂拆路條的人才是垃圾！出人命了，晚上睡得著嗎？」

該名山友在臉書「廚司登山隊」發文，6月份有人以「正義、環保」為由要求把戒茂斯嘉明湖登山路線拆除，導致目前主路線已全數拆除，剩部分支線路標未拆，而多數揹工工作時不會用離線地圖，都是以山域求生、狩獵本能或相關登山經驗在走山路，因此原PO認為主路線被拆除是導致揹工迷路的主因。

新手揹工在戒茂斯山失聯亡，山友點出主登山路線的路條（指引方向的布條）6月時被人以「正義環保」為由拆除，導致揹工無法辨別路線而迷路。（翻攝自臉書「廚司登山隊」）

新手揹工在戒茂斯山失聯亡，山友點出主登山路線的路條（指引方向的布條）6月時被人以「正義環保」為由拆除，導致揹工無法辨別路線而迷路。（翻攝自臉書「廚司登山隊」）

該名山友認為，該揹工遠處看到戒茂斯山三叉路口，發現往戒茂斯山方向有「路條」，因此就順著走下去，「對於沒有走過這條路線的他，會不會認為就是這條路是回家的路？於是乎他一路走下去，直到11天後被發現漂浮在溪床裡？」文章一出引發討論，有網友留言「假借環保之名亂拆路條的人才是垃圾！出人命了，晚上睡得着嗎」、「無法理解拆布條者的心態，完全假道學」、「山上布條是給步道上的人救命的指示，拆布條是殺生懂嗎」。

據了解，該名阿美族30歲初上任揹工的林男，15日揹重物、食材與6名隊員在戒茂斯山新武呂溪溪底營地工作，當天返程後就失聯，11天後在溪谷被尋獲遺體，搜隊員連日搜救過程中，在越過深潭瀑布順著水路搜尋他的下落，先是發現他的水瓶，還在附近山洞地上找到人為疊石紀錄的痕跡。