被領隊遺留在北大武山三角點的陳姓山友，最終由警消以背拉方式協助護送下山。（屏縣消防局提供／林和生屏東傳真）

70歲陳姓男子日前參與北大武山三天兩夜登山團，聘雇蔡男擔任領隊，25日蔡將山友帶至三角點後就獨自返回檜谷山莊，最後山友在缺水加上腰痛下緊急求援；警消獲報後以人力背拉方式，耗時5小時才將人安全送至登山口，檜谷山莊莊主氣得大罵，「這領隊已是累犯」。

檜谷山莊莊主吳德發表示，陳男參與的商業登山團攀登北大武山，24日晚間領隊將一行9人帶至三角點後，僅囑咐要眾人走在一起，隨即自己先下山莊休息；陳男原本還有2位團員陪伴，後來都離他而去，因為缺水、頭燈快沒電，加上腰傷復發下趕緊求援。

陳男當時在2.2公里處強調已經走不動，警消共出動5人，以背拉方式耗時5小時才將人安全送下山；泰武消防分隊小隊長姚家慶表示，由於領隊行為已違反屏東縣登山自治管理條例，當場開立舉發單、罰款3萬元，若對方不服可以申訴。

吳德發事後表示，這領隊已經不是第一次，之前在7.3公里崩壁處，一群山友不敢過，他一個一個牽手協助眾人走過去，當時問他們領隊是誰？「聽到名字就牙起來了，因為是慣犯」，一回到山莊便當面指責對方，但他一臉我沒有錯、你奈我何？

近年來受到疫情影響，加上山林開放政策，國內登山人口急速攀升，但吳德發表示，不當的帶隊方式及思維，出事是必然的，時間早晚而已；而參加行程的山友也該自我檢討，擁有夢想沒有錯，可是夢想與現實的距離不要太遙遠。

吳德發進一步把話說得更重，強調自己根本沒有爬北大武山的實力，又沒有打聽口碑、所託非人，兩個因子加在一起，還沒出門就注定要失敗。