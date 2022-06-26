南投縣仁愛鄉畢祿山林道26日上午傳出女山友不慎滑落山谷意外，南投縣消防局申請空中勤務總隊前往救援。（空勤總隊提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣仁愛鄉畢祿山林道26日上午傳出女山友不慎滑落山谷意外，仁愛消防分隊動員搜救人員前往救援。（南投縣消防局提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣仁愛鄉畢祿山林道26日上午傳出女山友不慎滑落山谷意外，仁愛消防分隊動員搜救人員前往救援。（南投縣消防局提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣仁愛鄉畢祿山林道26日上午傳出女山友不慎滑落山谷意外，經仁愛消防分隊動員搜救人員前往救援，發現女山友雖意識清楚，但疑因髖關節骨裂無法行走，最後救難人員先以長背板固定搬運將傷者救上林道空曠處，再由空勤直升機吊掛送醫救治。

新北市59歲彭姓女子與7名登山隊友26日清晨4點出發攀登畢祿山，一行人由大禹嶺合歡隧道旁的820林道前往畢祿山登山口，但上午7點多行經820林道約6.7K處，彭女疑因路面陡峭濕滑，不慎滑落山谷，髖關節受傷已無法行走，同隊山友因而報案請求救援。

南投縣消防局獲報後即出動仁愛消防分隊消防員，以及太魯閣國家公園管理處、神鷹山難搜救隊等18人前往救援，約在10點08抵登山口，11點08分接觸到傷者，發現傷者髖關節疑似骨裂，無法行走，於是救難人員將傷者抬上長背板固定，以人力接駁、繩索拉抬將女山友救上地面至空曠處。

因山路崎嶇難行，考量傷者無法長距離承受長背板搬運，救難人員也在申請空勤直升機吊掛，在下午1點52分將女山友送達沙鹿區光田醫院救治。