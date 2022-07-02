登山、健行等戶外活動不僅可以促進親子感情，以及身體健康，但有男子在臉書分享登山遇到的衰事，他表示接受朋友一家邀約，兩家人相約一起登山，豈料，這一路發生的狀況，不僅讓兩家撕破臉，甚至還要對簿公堂，意料之外的事件延伸，讓他相當無奈與感嘆。

一名男子在臉書社團「靠北登山大小事」發文，他抱怨友人邀約7月1日帶小朋友要來趟「雪東一日來回」，登山隊則分成2隊，他自己家人1隊，友人家人1隊，包含友人夫妻與兒女及外傭共5人；豈料，前一晚在武陵露營區時，友人臨時要與另一位夥伴單攻雪山主峰，他表示沒關係，至少還有1位外傭與友人夫，依然是1位大人帶1位小孩。

7月1日當天開始要登山時，由於友人女兒與他的兒子一起玩，因此，就一起出發，而友人夫和外傭因為入園證放在營區，要先回去拿晚點出發，他想反正大家已經說好約在「哭坡」吃午餐，所以決定讓友人女兒先跟著一起走。

兩家庭一起相約登山，男子因獨留友人女兒於「哭坡」，遭友人妻提告。（示意資料照/劉宗龍攝）

沒想到，男子在登山時一直打電話給友人夫，但卻不接不回，他1個人帶2個小孩「東哄西哄，沿途還一直幫妹妹(友人女兒)按摩」，走了將近5小時，終於到了「哭坡」，此時，友人女兒才提出知道外傭電話，當他打給外傭時，才發現友人夫和外傭帶著小孩走沒多遠後「就回營區了」，友人夫還質問他，為什麼打給外傭，不打給他。

由於時間已經是下午1點，現場有2個大人與3個小孩，但是他想到已經答應家中2小孩，要爬到雪山東峰的約定獎勵，但友人女兒已經走不動了，友人夫也要求等他上來接小孩，但他想到對方要上來至少也要3、4個小時後，看著天氣預報，下午有百分之五十的降雨機率，再等下去有淋雨與摸黑下山的可能性。

於是，他便做出「不盡人情的決定」，幫友人女兒準備好食物，保暖衣物與雨衣，並安排在樹陰下休息，並且把老婆電話留給友人女兒，也設定好鬧鐘讓友人女兒每30分鐘與外傭聯絡，而自己則帶著老婆與2個小孩，輕裝方式最快速度衝一趟雪山東峰(約2個小時內)，回頭再接友人女兒下山。

兩家庭一起相約登山，男子因獨留友人女兒於「哭坡」，遭友人妻提告。（示意資料照/劉宗龍攝）

下午1點30分離開「哭坡」後，走沒多久就接到外傭電話，竟然聽到友人夫要求自己的女兒往回走，2人會在中途碰頭，他瞬間傻眼，怎麼會要求1個11歲的小孩自己下「哭坡」的路段，他便丟下家人，趕緊跑去找友人女兒，果不其然，在「哭坡」已經沒有看到人，還好在3.2K處發現的友人女兒被好心人牽著走；最後，友人則從雪山主峰單攻下山後，竟要去警局備案控告他遺棄，讓他相當無奈。

貼文一出，引發2派網友爭論，挺原PO的網友表示，「學長這個太誇張了啦」、「果然爬山看人性，這家人真是可以絕交了」、「夫妻感情好不好不知道，不過老公和外傭感情不錯，都會留在營地」、「只能説你交友不慎」、「太悲慘了，請務必留下所有相關證據」、「他們不適合戶外活動，待在家看電影就好」。

另1派網友則認為，「你應該全部帶下山，你自己孩子的登山獎勵照發，並教孩子為什麼會撤退，這是機會教育」、「基於登山安全的觀念，不管理由如何，處理的方式都是不能丟下夥伴繼續登頂，除非是去求救」、「我會放棄攻頂讓老婆小孩自己上去，我陪著11歲的孩子，山永遠都在」、「哭坡你們做的決擇真的是你的錯了」。