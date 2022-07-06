登雪山釀倆家庭撕破臉對簿公堂，由於吳家爸爸先在臉書抱怨，徐家親戚相約「雪東一日來回」，然而徐家夫妻卻各自有安排，導致他做出把「徐家11歲女兒獨留哭坡」的決定而遭受提告，事後也對此決定發文道歉，不過，徐家爸爸也做出最新聲明，認為吳家所言並非事實，與真實情況有出入。

日前有網友在臉書社團「靠北登山大小事」抱怨，兩家人相約「雪東一日來回」登山行程，然而，此行程卻因為另外一家(徐家)媽媽要與夥伴攻雪山主峰，而徐家爸爸卻因為入園證忘記帶便回營區拿，但也就與外傭和兒子留在營區沒上山，導致他帶著徐家11歲女兒爬至「哭坡」後爬不動，但已答應孩子「攻頂雪東」作為獎勵，而把徐家11歲女兒獨留哭坡，自己與妻子和小孩衝雪山東峰，後續徐家媽媽也因他「惡意遺棄女兒」，而打算要提告，也造成兩家人撕破臉對簿公堂。

稍早，他也再次於臉書社團「靠北登山大小事」發文道歉，認為當下不應該把徐家11歲女兒獨留哭坡，夫妻倆日後會用「更加嚴謹的態度來審視自己的行為」。

兩家庭一起相約登山，妹夫將女兒「獨留哭坡」遭提告，妹夫發文道歉聲稱「吞安眠藥才能入睡」，他發律師聲明打臉。（示意資料照/劉宗龍攝）

然而，徐家一家也透過律師發聲明，表示吳家(該網友)所言情況與事實有出入，徐家爸爸表示與吳家有連襟關係，當天因為入園證忘記帶，立刻請外傭和2個小孩在服務站等待一起出發，但他返回服務站後，發現與女兒和妹夫先上山，也趕緊朝雪山東峰前進，「卻在途中1K處，因為兒子突然高山症不舒服」，只好和外傭與兒子先回服務站休息。

另外，徐家爸爸也提到，外傭接到妹夫電話提到「我們在往雪山東峰4K處的路上，你女兒走不動， 我們要把妳女兒放在路邊，要去攻頂，你上來接她」，對此，他也強烈指責妹夫，「你們不可以將我女兒單獨放在路邊沒人陪她，這樣很危險」，並且立刻上山接女兒，所幸在2.5K處遇到其他山友將女兒帶下山。