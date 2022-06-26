登山、健行已成為民眾出去戶外，接近大自然的假期活動，但若任意破壞公物真的令人厭惡！網路流傳1張登山照片，有名男子爬上奇萊北峰，為了留下登頂紀念，該男子竟然把奇萊北峰的標誌拆下來握在右手中，並且伸出左手比「中指」拍照，誇張的行徑也遭網友大罵「這種人不配被打碼」、「會不會太離譜」。

臉書「記者爆料網」今(26)日晚間曝光1張轉自爬山群組的照片，照片中有位登山男子順利爬上奇萊北峰，但該登山男竟然把奇萊北峰的標誌拆了下來，並用右手拿著標誌，左手比出不雅的「中指」拍照，該標誌是用水泥塊連結4根鐵柱後，再與水泥底盤組合而成，但此標誌竟然被登山男輕易地拆下拿在手中，誇張的行徑也被大罵「會不會太離譜」。

照片一出，網友紛紛留言表示「置板凳，等新聞台播出肉搜結果」、「這種人不配被打碼」、「有種吞下去啊」、「等著上新聞，灌爆他所有社交媒體」。