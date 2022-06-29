大陸「行程碼帶星」終成歷史。大陸工信部29日下午發佈通知，為落實防疫「外防輸入、內防反彈」總策略與「動態清零」總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信大數據行程卡上的「星號」標記。

根據「通信大數據行程卡」使用指南指出，當到訪地右上角的星號出現「＊」標記，表示當前該城市存在中風險或高風險地區，但不表示使用者實際到訪過這些中高風險地區，且星號也和用戶個人健康無關，僅作為提示標誌。當使用者過往14天內行程不包含中高風險地區城市後，星號會自行消失。

但據《華夏時報》報導，實際上從2020年新冠肺炎疫情發生以來，因從發生疫情的城市裡的低風險地區經過，行程碼被「帶星」，而被要求隔離或者拒絕進入部分公共場所的案例時有發生。

至於「摘星」後是否就能不用再擔心的順利出門，在大陸民眾恐怕仍有問號。大陸財經引述一位北京居民在朋友圈提醒，有出行計畫的人一定要提前問好當地管控政策配合當地；也有上海居民發微信朋友圈說，「不聽新聞說的，只看居委會和街道辦（本地及目的地）」。

而大陸國務院聯防聯控機制28日新聞發佈會上，再次強調各地要落實疫情防控「九不准」，成立整治「層層加碼」問題專班，並要求各省級聯防聯控機制儘快設立暢通本省份的群眾投訴舉報疫情防控簡單化、「一刀切」、「層層加碼」等問題的有效管道。