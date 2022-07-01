秘魯消防員今天正努力控制印加遺址「馬丘比丘」（Machu Picchu）附近的森林大火，這座位於安地斯山（Andes）上的古城正面臨極大威脅。

路透社報導，這場大火是兩天前由當地農民焚燒野草和碎屑準備播種新作物所引起，已吞沒約半個梵蒂岡城的面積。

馬丘比丘鄰近城市庫斯科（Cusco）的市長指出，截至昨天為止，約有20公頃林地遭到大火波及。

馬丘比丘是坐落在山頂的石頭建築群，由印加人於500多年前建造，印加帝國曾經控制著從今日的厄瓜多南部到智利中部的南美洲大片地區。

火災地點過於偏遠，不利消防員救災。

庫斯科市風險管理和安全辦公室主任阿巴卡（Roberto Abarca）表示：「我們已和森林大火對抗兩天，但由於該地區交通不便，因此無法控制火勢。」

馬丘比丘令人屏息的遺址景觀，使得周邊的庫斯科地區成為秘魯熱門觀光景點，被視為世界新7大奇景之一。